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    Генпрокуратура РК обратилась к казахстанцам из-за призывов к незаконным митингам

    5 Июня 2020, 10:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано обращение заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «С 6 июня 2020 года вводится в действие новый Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» (далее - Закон).

    Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов Законом предусмотрен уведомительный порядок.

    Организатор за пять рабочих дней до дня их проведения подает уведомление в местный исполнительный орган, который в течение трех рабочих дней должен его рассмотреть (ст.10, 11 Закона). В случае отсутствия ответа по истечении этого срока организатор проводит мирное собрание (пп.3 п.1 ст.11 Закона).

    Для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок. Заявления подаются за десять рабочих дней до дня проведения, по которым местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение семи рабочих дней (ст.12, 13 Закона).

    За это время организатором и местным исполнительным органом создаются условия для организации и безопасного проведения мирных собраний, охраны здоровья их участников.

    При этом мирные собрания должны проводиться в специализированных местах (ст.9 Закона).

    На данный момент местные представительные органы проводят процедуру по определению таких мест и маршрутов следования для демонстраций и шествий, требований по их материально-техническому и организационному обеспечению, а также границ прилегающих территорий, где не допускаются пикетирования (пп.3 ст.1, п.2 ст.8 Закона).

    Организация и проведение мирных собраний возможно после завершения указанной процедуры.

    Кроме того, отмечаем, что в стране действует карантин, установленный для предотвращения заражения граждан коронавирусом.

    Министерством здравоохранения 4 июня 2020 года распространено обращение, в котором указано, что на период карантина в стране установлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе митингов.

    За его несоблюдение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

    Между тем, отдельные лица призывают граждан страны выйти 6 июня 2020 года на незаконные массовые митинги.

    Организация и участие в собраниях, проводимых в нарушение нового установленного порядка, является незаконным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (вплоть до ареста на 15 суток).

    Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность (статья 400 УК).

    В этой связи, призываем граждан не поддаваться на провокации и воздерживаться от участия в незаконных публичных акциях, неукоснительно соблюдать положения нового Закона при организации и проведении мирных собраний», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Генпрокуратура
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