Генпрокуратура РК объявила о наборе на первоначальную подготовку для впервые поступающих на службу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре РК объявили о проведении отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прием документов для участия в отборе проводится территориальными подразделениями органов прокуратуры с 10 июля по 10 августа 2023 года.

Минимальная заработная плата составляет – 164 052 тенге.

Основные требования к кандидатам:

1.Гражданство Республики Казахстан.

2.Возраст от 18 лет, но не старше 35 лет.

3. Высшее юридическое образование.

Для участия в отборе на первоначальную профессиональную подготовку кандидатам необходимо:

1) пройти тестирование, в том числе оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы (по соответствующей программе для должностей правоохранительной службы);

2) подать следующие документы в территориальные подразделения правоохранительных органов (в планируемый для поступления орган):

- заявление установленного образца;

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан;

- копии документов об образовании, а также документы, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признание в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки);

- заполненную подробную автобиографию, написанную собственноручно, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов по установленной форме;

- заявление о согласии проходить службу в любом регионе;

- военный билет или приписное удостоверение.

Предоставление неполного перечня документов, а также с нарушением установленного срока, является основанием для отказа в участии в отборе.

Подробнее с условиями проведения отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры, можно ознакомиться здесь.