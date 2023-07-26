Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Генпрокуратура РК объявила о наборе на первоначальную подготовку для впервые поступающих на службу

    26 Июля 2023, 19:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре РК объявили о проведении отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Прием документов для участия в отборе проводится территориальными подразделениями органов прокуратуры с 10 июля по 10 августа 2023 года.

    Минимальная заработная плата составляет – 164 052 тенге.

    Основные требования к кандидатам:

    1.Гражданство Республики Казахстан.

    2.Возраст от 18 лет, но не старше 35 лет.

    3. Высшее юридическое образование.

    Для участия в отборе на первоначальную профессиональную подготовку кандидатам необходимо:

    1) пройти тестирование, в том числе оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы (по соответствующей программе для должностей правоохранительной службы);

    2) подать следующие документы в территориальные подразделения правоохранительных органов (в планируемый для поступления орган):

    - заявление установленного образца;

    - копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан;

    - копии документов об образовании, а также документы, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признание в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки);

    - заполненную подробную автобиографию, написанную собственноручно, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов по установленной форме;

    - заявление о согласии проходить службу в любом регионе;

    - военный билет или приписное удостоверение.

    Предоставление неполного перечня документов, а также с нарушением установленного срока, является основанием для отказа в участии в отборе.

    Подробнее с условиями проведения отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры, можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Генпрокуратура Общество Госслужба
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько казахстанцев стало получать повышенную пенсию
    Земельные участки почти на 119 млн тенге вернули государству в Акмолинской области
    Куда податься столичной молодежи – рекомендации по трудоустройству
    На что могут снять свои пенсионные накопления казахстанцы в 2023 году
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области