Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Генпрокуратура РК начала проверку деятельности «АрселорМиттал Темиртау»

    14 Декабря 2022, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о пересмотре контрактных обязательств по «АрселорМиттал Темиртау». По его словам, под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 2023 по 2037 годы поэтапно будет проводиться модернизация тепловых сетей. В рамках первого этапа с 2023 по 2030 годы планируется заменить тепловые сети протяженностью 1,6 тысячи километров. На втором этапе с 2030 по 2037 годы планируется заменить тепловые сети с износом от 50 до 74%. В период с 2023 по 2028 годы в 68 городах планируется строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений. В 36 малых городах реализация проектов планируется за счет трансфертов из республиканского бюджета», - сказал на заседании Правительства министр индустрии РК.

    Каирбек Ускенбаев также сообщил о пересмотре контрактных обязательств по «АрселорМиттал Темиртау».

    «При этом, в настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ. О результатах будет доложено дополнительно», - пояснил министр.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Энергетика МИИР РК АрселорМиттал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Производство по сбору Kia Sportage начнется в Казахстане с 2023 года
    Судимые за вовлечение в проституцию числились тренерами по программе ArtSport
    Международных экспертов привлекут для оценки деятельности «АрселорМиталл Темиртау»
    Зарплату шахтерам «АрселорМиттал Темиртау» повысят с января 2023 года
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
    3 Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
    4 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
    5 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске
    Новости партнеров