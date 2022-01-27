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    Генпрокуратура РК еженедельно будет освещать жалобы о применении насилия при расследовании

    27 Января 2022, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура еженедельно будет освещать поступившие жалобы о применении насилия при расследовании. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» сообщила уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 января представители Генеральной прокуратуры озвучили, что в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов. По результатам проверки было возбуждено 21 уголовное дело, из которых одно расследуется специальными прокурорами и оставшиеся 20 сотрудниками антикоррупционной службы», - сообщила Эльвира Азимова.

    По словам Уполномоченного по правам человека, необходимо обеспечить надлежащее их расследование, чтобы не допустить повторную вектимизацию заявителей.

    «Одно из уголовных дел возбуждено на основании обращения, поступивших на мое имя по статье 146 Уголовного кодекса. В части проверок других жалоб о применении насилия в ходе процессуального производства с прокуратурой достигнута договоренность еженедельного освещения их результатов», - добавила спикер.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура Общество
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