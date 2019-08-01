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    Генпрокуратура РК дала разъяснение по сертификату безопасности

    1 Августа 2019, 23:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК дала разъяснение по сертификату безопасности по причине того, что «в обществе не прекращаются дискуссии о необходимости его установки, о возможной «слежке» и т.п», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В последнее время активно распространяется информация опорядке использования сертификата безопасности на персональных устройствах.

    Уполномоченными государственными органами в лицеминистерств цифрового развития, а также информации и общественного развитияразъяснено целевое предназначение данного сертификата.

    Акцентировано, что это, прежде всего, защита отпротивоправного контента (призывов к терроризму, экстремизму, суицидам,пропаганда насилия, жестокости, порнографии и др.).

    Кроме того, отмечено, что сертификат защищает электронныеустройства от «взлома», кибератак и вирусов», - говорится в сообщенииГенпрокуратуры.

    Генеральная прокуратура обращает внимание на то, чтогосударство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенностьчастной жизни, личную и семейную тайну, переписки, телефонных переговоров,сообщений.

    Их нарушение влечет ответственность, вплоть до уголовной.

    В частности, за незаконный доступ к электронныминформационным ресурсам, информационной системе, незаконный перехватинформации, передаваемой по сети телекоммуникаций, наступает уголовнаяответственность и предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы (часть 3статьи 147 Уголовного кодекса).

    Статьей 148 УК установлена ответственность за нарушениетайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иныхсообщений.

    «Органы прокуратуры в рамках надзорной деятельностисовместно с другими государственными органами будут пресекать подобныеправонарушения и принимать меры в отношении виновных», - подчеркнули введомстве.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура
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