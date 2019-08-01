Генпрокуратура РК дала разъяснение по сертификату безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК дала разъяснение по сертификату безопасности по причине того, что «в обществе не прекращаются дискуссии о необходимости его установки, о возможной «слежке» и т.п», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В последнее время активно распространяется информация опорядке использования сертификата безопасности на персональных устройствах.

Уполномоченными государственными органами в лицеминистерств цифрового развития, а также информации и общественного развитияразъяснено целевое предназначение данного сертификата.

Акцентировано, что это, прежде всего, защита отпротивоправного контента (призывов к терроризму, экстремизму, суицидам,пропаганда насилия, жестокости, порнографии и др.).

Кроме того, отмечено, что сертификат защищает электронныеустройства от «взлома», кибератак и вирусов», - говорится в сообщенииГенпрокуратуры.

Генеральная прокуратура обращает внимание на то, чтогосударство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенностьчастной жизни, личную и семейную тайну, переписки, телефонных переговоров,сообщений.

Их нарушение влечет ответственность, вплоть до уголовной.

В частности, за незаконный доступ к электронныминформационным ресурсам, информационной системе, незаконный перехватинформации, передаваемой по сети телекоммуникаций, наступает уголовнаяответственность и предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы (часть 3статьи 147 Уголовного кодекса).

Статьей 148 УК установлена ответственность за нарушениетайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иныхсообщений.

«Органы прокуратуры в рамках надзорной деятельностисовместно с другими государственными органами будут пресекать подобныеправонарушения и принимать меры в отношении виновных», - подчеркнули введомстве.