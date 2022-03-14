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    ГЕНПРОКУРАТУРА РК: БЫЛО ПОВРЕЖДЕНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

    14 Марта 2022, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе январских событий было повреждено более 1,5 тысяч государственных и коммерческих зданий. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Было повреждено более 1,5 тысяч государственных и коммерческих зданий. Сожжено 765 автотранспортных средств, включая машины пожарной, скорой помощи, полиции и гражданские автомобили», - сказал Берик Асылов.

    Генпрокурор добавил, что был причинен многомиллиардный ущерб гражданам, бизнесу и государству. Конечной целью акций являлся насильственный захват власти.

    «По закону такие действия расцениваются как акты терроризма. Чтобы остановить насилие на улицах и защитить жизни граждан, сотрудники правоохранительных и специальных органов были вынуждены применить оружие. Это прямо предусмотрено законами о правоохранительной службе, Нацгвардии, воинской службе и противодействии терроризму. Также, это регламентировано специальными планами силовых органов, на случай подобных кризисных ситуаций», - отметил Берик Асылов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия Генпрокуратура Мажилис ЧП-2022 Алматинская трагедия
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