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    Генпрокуратура реализует пилотный проект по исполнению поручения Президента

    8 Сентября 2020, 12:16

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов в Павлодарской области ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по согласованию ключевых решений на стадии досудебного расследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    «Этот проект внедряется в рамках исполнения поручения, озвученного в Послании Президента, о согласовании прокурорами с 2021 года решений, влияющих на конституционные права граждан. В ходе пилота согласование происходит в электронном формате, что обеспечивает незамедлительное пресечение нарушений и исключает вовлечение добросовестных граждан в орбиту уголовного процесса. В настоящее время такой механизм апробируется в Павлодарской области и ВКО», - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

    С 1 октября т.г. к нему присоединятся все регионы страны.

    «В этой связи перед руководителями территориальных прокуратур поставлена задача о принятии исчерпывающих мер по пресечению нарушений законности и привлечению к ответственности виновных лиц. Кроме того, в рамках поездки Генеральным прокурором проведено совещание с участием акима области и руководящего состава правоохранительных органов региона по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений», - дополнили в ведомстве.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Генпрокуратура
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