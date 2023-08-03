Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Генпрокуратура проверит все больницы из-за заражения ВИЧ в Алматы

    3 Августа 2023, 18:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По факту заражения ВИЧ-инфекцией трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

    Заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.

    В этой связи в целях предупреждения подобных фактов Генеральной прокуратурой направлено в Министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь.

    На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений.

    Данный вопрос находится на особом контроле Генерального Прокурора.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Алматы Генпрокуратура Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина занимался онанизмом на детской площадке в Каскелене
    Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы
    Улицу Шаляпина начнут ремонтировать в Алматы
    Максимальный тариф на такси из аэропорта определили в Алматы
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы