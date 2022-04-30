Генпрокуратура призвала казахстанцев не участвовать в незаконных митингах 1 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев обратился к казахстанцам и предупредил о том, что распространяемая в соцсетях информация о митингах 1 мая в городах Казахстана - фейк, передает МИА «Казинформ».

«В социальных сетях отдельные лица распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами гг.Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау и Жанаозен согласовано проведение 1 мая т.г. митингов относительно военных действий в Украине. Данная информация не соответствует действительности, - говорится в обращении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры. - В этот день на центральных площадях населенных пунктов акиматами планируется провести только культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию «Дня единства народа Казахстана». Кроме того, обращаем внимание, что порядок организации и проведения митингов регулируется Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», который принят 25 мая 2020 года. Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок». Однако, как отмечает замгенпрокурора , организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления об организации и проведении мирных собраний в вышеуказанных городах не подавались либо по ним было отказано в согласовании. Таким образом, мирных собраний, организуемых в порядке данного Закона, на 1 мая не предусмотрено.

Организация и участие в митингах, проводимых в нарушение Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 КоАП РК вплоть до 25 суток ареста.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 УК РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

«Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению», - говорится в обращении.