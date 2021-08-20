Генпрокуратура предупреждает об ответственности за провокации и распространение ложной информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последнее время участились случаи распространения провокационных и ложных материалов в СМИ и соцсетях. Такие информационные вбросы затрагивают различные темы – от вакцинации и прибытия беженцев до языкового вопроса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РК.

Фейковые публикации искажают происходящие события, вводят в заблуждение население страны.

К примеру, отдельные лица безосновательно заявляют об опасности и неэффективности вакцин против COVID-19, игнорируя компетентное мнение медиков и ученых.

Некоторые публично посягают на гарантированные Конституцией права и свободы граждан – недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, национальности и языка.

Между тем нарушение и ограничение указанных прав и свобод, распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статьям 145, 174, 274 Уголовного кодекса.

В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать законодательство, не поддаваться на провокации, не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.