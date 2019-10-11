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    Генпрокуратура предлагает проверить проекты ГЧП

    11 Октября 2019, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемы в сфере государственно-частного партнерства озвучил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Создаются бизнесу проблемы в сфере государственно-частного партнерства. Мы изучили эту сферу. Установили, что госорганами нарушаются права предпринимателей на своевременную оплату причитающейся суммы.

    «Таких примеров масса. Отсутствует системность при планировании региональных проектов ГЧП. В июне на Совете при Атамекен подробно обсудили эти проблемы. Подобные факты негативно отражаются на развитии инвестиционного климата в целом и института ГЧП в частности», - отметил спикер.

    В связи с этим он предложил акимам всех уровней дать соответствующее поручение. В частности: провести инвентаризацию проектов ГЧП на предмет реализации их в установленном порядке, соответствующий пункт мы заложили в Дорожную карту; изучить возможность введения общественного контроля при принятии решений о заключении договоров ГЧП и его дальнейшей реализации.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Транспорт
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