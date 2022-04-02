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    Генпрокуратура подготовила памятку для казахстанцев

    2 Апреля 2022, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура Казахстана подготовила специальную памятку об особенностях рассмотрения обращений граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Генпрокуратуре надеются, что памятка поможет органу оперативнее решать проблемы обратившихся.

    «Гражданам надо знать компетенции госорганов для того, чтобы их проблема решалась быстрее. Также прокурор вправе опротестовывать не все судебные решения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    В документе подробно описаны, какие обращения подлежат рассмотрению, а какие – нет. В том числе обращения на действия (бездействия) и решения государственных органов, жалобы на судебные акты по гражданским и административным делам, вопросы исполнения судебных актов, жалобы на судебные акты по уголовным делам, а также действия (бездействия) и решения следователя, прокурора по досудебным расследованиям, на законность содержания лиц, заключенных в учреждения уголовно-исполнительной системы, и законность исполнения наказаний.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Генпрокуратура Общество
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