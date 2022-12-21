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    Генпрокуратура поделилась подробностями расследования аварии в Экибастузе

    21 Декабря 2022, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев поделился подробностями расследования аварии в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уголовное дело возбуждено и расследуется специальными прокурорами прокуратуры Павлодарской области. Мы определяем круг лиц. Назначен ряд экспертиз, в том числе нацеленных на конкретное установление причастных лиц», - сказал заместитель Генерального прокурора в кулуарах Мажилиса.

    По словам Жандоса Умиралиева, были соответствующие свои технические неполадки. Генпрокуратура должна получить техническое заключение.

    «Поэтому мы ожидаем итоги экспертизы. По этому делу вы будете обязательно проинформированы», - добавил он.

    Ранее в Генеральной прокуратуре заявили о том, что расследование аварии в Экибастузе займет до двух месяцев.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.


    Фото: АО «Павлодарэнерго»

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура Экибастуз ТЭЦ
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