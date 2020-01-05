Генпрокуратура: По поручению Президента РК усилены санкции в отношении семейно-бытового насилия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК рассказали об изменениях в законе по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также об ужесточении наказания за ряд преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, документом предусмотрен ряд норм по усилению ответственности в сфере бытового насилия. Они направлены на защиту граждан, подвергающихся насилию в семье, и реализуют поручения Президента, отраженные в Послании народу Казахстана, отметили в Генпрокуратуре.

В первую очередь, это касается систематических побоев. То есть, нанесение побоев два и более раз лицу, которое находится в зависимом материальном или ином положении, является тяжким преступлением. Лицо, его совершившее, должно быть сразу изолировано и содержаться под стражей до суда. Теперь часть 2 статьи 110 УК «Побои» предусматривает лишение свободы от 4 до 7 лет, а ранее было от 3 до 7 лет.

Усилена санкция за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. Так, в статье 73 КоАП «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» срок ареста увеличен с 3 до 5 суток. Статья 73-1 КоАП «Причинение легкого вреда здоровью» дополнена нормой 1-1 с санкцией предупреждение или арест до 15 суток, а при повторе в течение года - арест до 20 суток без предупреждения. Статья 73-2 КоАП за «Побои» дополнена нормой 1-1, предусматривающей предупреждение или арест до 10 суток, при повторе в течение года предусмотрен арест не менее 15 суток также без предупреждения.

Кроме того, статья 110 «Истязание» Уголовного Кодекса переведена из частной в частно-публичную плоскость. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, это направлено на пресечение более тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.

«Ранее потерпевшей приходилось самой собирать доказательства для суда, проходить судебно-медицинскую экспертизу и так далее. В настоящее время по ее заявлению сразу будет заниматься расследованием полиция. Поддерживать в суде обвинение будет не частное лицо, а прокурор», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, часть 2 статьи 110 УК теперь предусматривает лишение свободы от 4 до 7 лет вместо от 3 до 7 лет.