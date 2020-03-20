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    Генпрокуратура: По фактам распространения ложной информации расследуется  8 уголовных дел

    20 Марта 2020, 19:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях режима чрезвычайного положения, введенного в целях борьбы с коронавирусом COVID-19, прокуратура совместно с другими государственными органами принимает меры по обеспечению законности и правопорядка в стране. В этих целях правоохранительным органам дано указание на выявление фактов спекуляции средствами защиты. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    На сегодня уже пресечена незаконная продажа 3,5 млн медицинских масок. Все они изъяты и переданы в территориальные органы здравоохранения.

    Работа в данном направлении продолжается.

    В целом, большинство граждан проявляет сознательность и с пониманием относится к карантинным мероприятиям.

    Между тем, отдельные лица не реагируют на предупреждения государственных органов, игнорируют запреты и ограничения, рассылают «фейковые» новости.

    По 8 фактам распространения в соцсетях ложной информации органами полиции расследуется 8 уголовных дел (статья 274 УК).

    Зафиксированы случаи самовольного ухода из больниц, сокрытие зараженными сведений о тех, с кем контактировали, подвергая тем самым опасности окружающих. В отношении 2-х лиц начаты досудебные расследования.

    В Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областях, вопреки запрету проводили торжественные и иные мероприятия с большим скоплением людей, работали интернет-клубы, кружки для детей.

    Виновные были предупреждены и оштрафованы, хотя закон позволяет применить и более строгое наказание – арест до 15-ти суток.

    В целом, каждый должен знать какая ответственность предумотрена за несоблюдение ограничительных мер в период ЧП.

    Согласно ст.476 Кодекса об административных правонарушениях нарушение режима чрезвычайного положения влечет штраф до 10 МРП или арест до 15 суток.

    За действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП (ст.478 КоАП) – штраф до 40 МРП или арест до 30 суток.

    Кроме того, нарушение санитарных норм и правил (ст.425 КоАП) влечет штраф до 2 тыс МРП с приостановлением деятельности, а за неисполнение требований и актов контролирующих органов (ст.462 КоАП) – штраф до 500 МРП с приостановлением деятельности.

    Аналогичное нарушение, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение людей или смерть человека (ст.304 Уголовного кодекса) наказывается лишением свободы до десяти лет.

    В целом, за уголовные правонарушения, совершенные в условиях чрезвычайного положения, Уголовным кодексом предусмотрены более жесткие наказания.

    Уголовно-правовые меры за преступления, совершенные в местности, где объявлено ЧП, прямо прописаны в 14 статьях Уголовного кодекса.

    В их числе распространение заведомо ложной информации (ч.4 ст.274 УК – ограничение или лишение свободы от 3 до 7 лет), неповиновение представителю власти (ст.379 УК - ограничение или лишение свободы до 2 лет), применение насилия в отношении представителя власти (ч.3 ст.380 УК – лишение свободы от 7 до 12 лет), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего (ч.2 ст.380-1 УК – от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества), воспрепятствование работе организации в условиях ЧП (ст.401 УК – ограничение или лишение свободы до 2 лет), а также ряд воинских преступлений.

    Совершение иных уголовных и административных правонарушений в этот период является обстоятельством, отягчающим административную ответственность и уголовное наказание (ст.54 УК, ст.57 КоАП).

    В целом, такие строгие меры нужны для того, чтобы нормально и максимально эффективно проводились мероприятия по противодействию эпидемии, обеспечивался общественный порядок.

    Поэтому Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие, соблюдать правопорядок, выполнять требования уполномоченных органов, установленные запретительные и ограничительные меры, не реагировать на ложные сообщения и руководствоваться только официальными источниками информации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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