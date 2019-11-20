Генпрокуратура отказала Антикоррупционной службе в жалобе по делу Багдата Манзорова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре РК отказали Антикоррупционной службе в жалобе по делу заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова. Об этом сообщил заместитель Генпрокурора Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть процедура. Позиция «ничья» никого не волнует, не должна волновать, есть рамки закона. Если нет состава события преступления, то принимается решение. Никто не может влиять на процесс расследования. Точка ставится, когда нет состава преступления или события преступления. Или как мы сказали, эти доказательства были добыты преступным путем», - прокомментировал Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

Он уточнил, что дело в отношении Багдата Манзорова было прекращено.

«Я юридически вам констатирую, что прокуратурой прекращено это уголовное преследование, которые было обжаловано Антикоррупционной службой. Их жалоба осталась без удовлетворения», - заключил М. Ахметжанов.

Напомним, в Генеральной прокуратуре прекратили дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова.