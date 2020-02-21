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    Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призывов Мухтара Аблязова

    21 Февраля 2020, 14:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к гражданам Казахстана из-за призывов Мухтара Аблязова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    «В соответствии со статьей 32 Конституции граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц.

    Аналогичное положение закреплено в статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

    С учетом этого, в Казахстане порядок организации и проведения мирных собраний регламентирован Законом Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций».

    Несмотря на разъяснения Генеральной прокуратуры, в социальных сетях отдельные лица, в том числе из-за рубежа, а также сторонники запрещенной экстремистской организации «Демократичный выбор Казахстана» («ДВК»), продолжают призывать население страны к участию в незаконных митингах.

    Обращаем внимание, что ввиду публичных призывов М. Аблязова к насильственному свержению и захвату власти, разжиганию социальной розни, судом организация «ДВК» признана экстремисткой с запрещением деятельности на всей территории Казахстана (решение Есильского районного суда г.Астана от 13.03.2018 г.).

    Тем самым, экстремистская организация «ДВК» не является мирной организацией.

    Любое участие в его деятельности влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258 (финансирование экстремистской деятельности и иное пособничество экстремизму) и 405 (участие в деятельности организации, в отношении которой имеется решение суда о запрете ее деятельности в связи с осуществлением экстремизма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    Кроме того, до получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор, а также иные лица не вправе объявлять в средствах массовой информации, Интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения. Также они не вправе изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы.

    Нарушение данных положений влечет ответственность организатора по части 3 статьи 488 Кодекса об административных правонарушениях.

    Иными словами, за нарушение организации и проведения незаконных акций на 22 февраля 2020 года будут приниматься меры административного воздействия (статья 488 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний).

    Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то виновные лица уже будут нести уголовную ответственность (статья 400 Уголовного кодекса – организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб).

    Также разъясняем, что Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 273-VІ ЗРК в Кодексе об административных правонарушениях с декабря 2019 года введена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в незаконные публичные акции, а равно его использование в формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста.

    За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере ста месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток по части 2 статьи 128 Кодекса об административных правонарушениях.

    В этой связи, действия любого лица по организации или участию в несанкционированном публичном мероприятии будут пресекаться правоохранительными органами с принятием предусмотренных законом мер ответственности «, - говорится в сообщении.

    Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных публичных акциях

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