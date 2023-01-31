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Генпрокуратура обеспечила казахстанцам погашение 1,5 млрд тенге долгов по зарплате

31 Января 2023, 10:15
Генпрокуратура обеспечила казахстанцам погашение 1,5 млрд тенге долгов по зарплате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году прокурорами совместно с уполномоченными государственными органами обеспечено погашение долгов по заработной плате перед 4 тысячами работников 68 предприятий на сумму 1,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Для оперативного взыскания задолженности по зарплате налажен обмен данными, проводится работа с дебиторами и идет поиск имущества должников.

К примеру, группа компаний ТОО «Тамыр» задолжала 243 работникам 60 млн тенге.

По представлению прокуратуры Северо-Казахстанской области предприятием полностью выплачены долги, а работодатель привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 462 КоАП.

Отдельным направлением является соблюдение прав работников хозяйствующими субъектами, привлекающих иностранную рабочую силу.

Самое распространенное нарушение – диспропорция оплаты за труд отечественных и иностранных специалистов.

По выявленным нарушениям внесено 66 представлений, к административной ответственности привлечено порядка 228 лиц, наложены штрафы на 72 млн тенге, акиматами отозвано 266 разрешений, 150 иностранцев выдворены из страны.

Также без внимания не остаются вопросы безопасности условий труда.

По актам прокуроров 30 тысячам рабочим установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работникам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным питанием, работа 22 единиц оборудования приостановлена. К административной ответственности привлечено 226 лиц.


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