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    Генпрокуратура о январских событиях: Реальные сроки лишения свободы получили 17 подсудимых

    4 Апреля 2022, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реальные сроки лишения свободы по январским событиям получили 17 подсудимых. Об этом сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях исполнения поручения Главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы», - сказал Елдос Килымжанов.

    На сегодня, по его словам, в связи с признанием вины и возмещением ущерба 135 граждан осуждены к ограничению свободы и общественным работам.

    «Реальные сроки лишения свободы получили 17 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - уточнил Елдос Килымжанов.

    Было отмечено, что приговором Жетысуского районного суда города Алматы к 4 годам лишения свободы осужден ранее судимый в 2021 году, находящийся под пробационным контролем гражданин С.

    Он мародерствовал, и во время массовых беспорядков совершил кражу на крупную сумму.

    Приговором Алмалинского районного суда города Алматы к 3 годам реального лишения свободы осужден гражданин М. за хищение 4-х ружей и боеприпасов из оружейного магазина «Анна».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Суды Генпрокуратура Регионы ЧП-2022 Алматинская трагедия
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