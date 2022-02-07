+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Генпрокуратура о январских событиях: Под стражу заключены те, в отношении которых есть серьезные улики

7 Февраля 2022 20:20
Поделиться:
Генпрокуратура о январских событиях: Под стражу заключены те, в отношении которых есть серьезные улики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По подозрению в участии и организации массовых беспорядков взяты под стражу 467 человек. Об этом сообщил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В МВД заявили о попытках увода организаторов и участников массовых беспорядков от ответственности
Генпрокуратура о январских событиях: Некоторые руководители силовых органов блокировали действия спецподразделений Группировка «Дикого Армана» похитила и удерживала 24 мирных жителя Где находится криминальный авторитет по прозвищу «Дикий Арман»

«Мы внимательно изучаем их личности, семейное положение, возраст, состояние здоровья, степень участия, отношение к содеянному и другие характеризующие данные. С учетом анализа этих факторов, специальными прокурорами из следственных изоляторов освобождено 76 подозреваемых. Арест заменен на подписку о невыезде, домашний арест и под личное поручительство», - сказал Ризабек Ожаров.

Было отмечено, что в числе задержанных были две женщины и девять несовершеннолетних. Вместе с тем представитель надзорного органа отметил, что в следственных изоляторах случайных лиц нет.

«Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении которых есть серьезные улики в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», - подчеркнул Ризабек Ожаров.

Он также пояснил, что все приведенные данные касаются дел, находящимся в производстве спецпрокуроров.



Подписывайтесь на наш канал:

#Генпрокуратура   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
В МВД заявили о попытках увода организаторов и участников массовых беспорядков от ответственности
Генпрокуратура о январских событиях: Некоторые руководители силовых органов блокировали действия спецподразделений
Группировка «Дикого Армана» похитила и удерживала 24 мирных жителя
Где находится криминальный авторитет по прозвищу «Дикий Арман»
Популярное
1 «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
2 Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
3 Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
4 В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
5 Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
6 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Читайте также
Сразу два схрона боеприпасов обнаружены в Алматы
Беспорядки в Алматы: как эвакуировали сотрудников комитета Генпрокуратуры
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив