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    Генпрокуратура о январских событиях: Под стражу заключены те, в отношении которых есть серьезные улики

    7 Февраля 2022, 20:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По подозрению в участии и организации массовых беспорядков взяты под стражу 467 человек. Об этом сообщил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы внимательно изучаем их личности, семейное положение, возраст, состояние здоровья, степень участия, отношение к содеянному и другие характеризующие данные. С учетом анализа этих факторов, специальными прокурорами из следственных изоляторов освобождено 76 подозреваемых. Арест заменен на подписку о невыезде, домашний арест и под личное поручительство», - сказал Ризабек Ожаров.

    Было отмечено, что в числе задержанных были две женщины и девять несовершеннолетних. Вместе с тем представитель надзорного органа отметил, что в следственных изоляторах случайных лиц нет.

    «Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении которых есть серьезные улики в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», - подчеркнул Ризабек Ожаров.

    Он также пояснил, что все приведенные данные касаются дел, находящимся в производстве спецпрокуроров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура ЧП-2022
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