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    Генпрокуратура Кыргызстана прекратила уголовное дело в отношении Аскара Акаева

    13 Января 2023, 10:45

    БИШКЕК. КАБАР. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении бывшего президента Аскара Акаева прекращено. Об этом агентству «Кабар» сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры КР Сирожиддин Камолидинов, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, в рамках уголовного дела Акаеву было предъявлено обвинение в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году.

    «Дело прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности», - проинформировал спикер.


    Фото: kabar.kg
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