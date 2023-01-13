Генпрокуратура Кыргызстана прекратила уголовное дело в отношении Аскара Акаева

БИШКЕК. КАБАР. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении бывшего президента Аскара Акаева прекращено. Об этом агентству «Кабар» сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры КР Сирожиддин Камолидинов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, в рамках уголовного дела Акаеву было предъявлено обвинение в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году.

«Дело прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности», - проинформировал спикер.





Фото: kabar.kg