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    Генпрокуратура добилась возмещения импортерами 21 млрд тенге в бюджет РК

    8 Сентября 2022, 15:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства в начале текущего года органами прокуратуры проведены проверки в таможенной сфере. По акту надзора государству возмещен 21 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    Проверка показала, что отдельные участники внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) монополизировали рынок ввоза товаров из Китайской Народной Республики.

    Каждый из них специализировался на определенных товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи и т.д.), распределяя между собой конкретные регионы страны.

    Для уклонения от уплаты таможенных платежей группа импортеров в нарушение требований Кодекса о таможенном регулировании в Республике Казахстан в 2019-2021 годах системно занижали стоимость ввозимых товаров.

    По представлению Генеральной прокуратуры Комитетом государственных доходов 10 компаниям выставлены уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму 107 млрд тенге.

    Одновременно, по выявленным нарушениям начато досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса – уклонение уплаты таможенных платежей и налогов.

    На сегодня принятыми мерами 7 участниками ВЭД (ТОО «Tex Alliance», «Almobi Group», «Ехpress Кеден Сервис», «Group of the companies TDA», «Ai-To Progress», Global Logistics Ved» и «TL NIKA кеден») в бюджет возмещено 21 млрд тенге.

    Взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счет залогового имущества указанных компаний.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Генпрокуратура Экономика
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