Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Генпланы для сел разрабатывают в Казахстане

    26 Апреля 2023, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана поставили задачу обеспечить сельские населенные пункты генеральными планами и проектами детальной планировки. Эти мероприятия закреплены в концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с действующим законодательством для населенных пунктов с численностью населения свыше 5 тысяч человек разрабатываются генеральные планы, совмещенные с проектами детальной планировки. А для населенных пунктов с численностью населения менее 5 тысяч человек разрабатываются схемы развития и застройки», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков во время заседания в Сенате Парламента РК.

    По его данным, на сегодня генпланами обеспечены 279 сельских насленных пунктов с численностью населения свыше 5 тысыч человек и 4480 сельских населенных пунктов с численностью населения менее 5 тысяч человек.

    Вице-министр отметил, что низкая обеспеченность генеральными планами наблюдается в 4 областях: Северо-Казахстанской (10%), Абайской (31%), Актюбинской (45%), Восточно-Казахстанской областях (47%).

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Акимат Строительство МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан предлагает Таджикстану расширить сотрудничество в части поставок медоборудования
    В Минторговли РК опровергли информацию о сгнившем луке из-за запрета на экспорт
    Новые условия льготного автокредитования пообещали озвучить до 15 мая
    Устанавливать счетчики на водокаланах предложили в Казахстане
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров