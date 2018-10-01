Генплан Туркестана: Какие объекты будут построены по инициативе Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие выходные были оформлены важные документы, касающиеся Туркестана. Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе официального рабочего визита в Туркестан в торжественной обстановке подписал два указа - о генплане города и создании специальной экономической зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На совещание были приглашены крупные отечественные бизнесмены. Президент поручил каждому из них построить по одному объекту. Корреспондент МИА «Казинформ» проанализировал генплан города, то, как будет строиться специальная экономическая зона, а также кому поручено строительство и каких объектов.

В начале совещания Президент сразу отметил: «До сего времени государство создает условия для ведения бизнеса, зарабатывания денег. Теперь поговорим о том, как вы сможете помочь в строительстве города».

После этого первый заместитель Премьер-Министра Аскар Мамин ознакомил с генпланом Туркестана и разъяснил меры, принятые государством.



По его словам, в первую очередь на 25 гектарах будут проведены инженерные сети. Здесь будут располагаться акимат области, территориальные подразделения государственных органов, Конгресс-Холл и центр «Туркестангенплан». Культурный и духовный центр тюркского мира занимает более двух тысяч гектаров. Там будут мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, образцы улиц древнего времени, парков, а также зона ознакомления с тюркской культурой.



«На 2019-2020 годы по программам «Нұрлы жол» и «7-20-25» запланировано строительство 10 000 квартир. Кроме того, будут возведены международный аэропорт и автовокзал. В дальнейшем рассмотрим и строительство нового железнодорожного вокзала», - сказал А. Мамин.



Руководитель области Жансеит Туймебаев объявил о согласованных на настоящий момент проектах. Большинство из них в районах. Например, начали работать в Сайрамском районе мебельную фабрику, в Сарыагашском районе - большой сад, Толебийском районе - птицефабрику, в Тюлькубасе - зону отдыха. В будущем откроются в Ордабасинском районе нефтехимический завод, в Созаке - фосфорный завод, в Кентау - цементный завод. В самом Туркестане будет построена солнечная электростанция. Кроме того, есть соглашения о строительстве двух пятизвездочных отелей, фитнес-центра и ряда других объектов.

Однако всего этого для областного центра недостаточно. Поэтому Глава государства, когда на трибуну стали выходить крупные бизнесмены, стал давать конкретные поручения. Например, во время выступления руководителя компании «Базис-А» Александра Беловича Президент задал вопрос о том, какой объект он планирует построить в Туркестане. Нурсултан Назарбаев сказал: «Вы же хорошо строите спортивные и культурные сооружения. Я думаю, здесь нужен театр. Думаю, вы в состоянии это сделать. Пусть это будет не такой большой, как «Астана-Опера», но красивый театр построить нужно. Может быть, неплохо построить универсальный театр, в котором будут и казахский, и русский театры. Руководитель компании «Базис-А» согласился.

После утверждения генплана Туркестана Президент каждому из списка инвесторов дал индивидуальное поручение. В частности, компании ENRC - строительство музея тюркских народов, «BI Group» - «Центр казахских ханов, биев и батыров», «Highvill Kazakhstan» - жилой комплекс, «Қазақстан темір жолы» - Дворец молодежи, АО «KEGOC» - мини-музей Ходжи Ахмеда Ясави, АО «Казпочта» - современное почтовое отделение и цифровой офис, Sembol - колледж туризма, АО «Казахтелеком» внедрит Smart технологии, предприниматель Данияр Абылгазин - спортивный комплекс с бассейном.

Глава государства предложил построить один объект и предпринимателю Нурлану Смагулову, который намерение продавать в Туркестане автомобили. И в связи с этим, предприниматель предложил построить автосалон. Президент поручил согласовать проект с акимом Туркестанской области.

АО НАК "Казатомпром" окажет финансовую поддержку Туркестану и построит свой объект.



Президент остановился на основных задачах Туркестана. Без их решения развитие города невозможно. Например, 12 % местного населения подключены к канализационной системе, в городе мало асфальтированных дорог. По словам министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, для приведения улиц города в надлежащий вид необходимо 51 млрд. тенге. В следующем году будет выделено 10 млрд. тенге. Министр пообещал полностью решить вопрос дорог за 2,5 года.

«Во-вторых, нужно провести водопроводные сети. Кроме того, нужны канализационные коллекторы. На все это уйдет 2 млрд. тенге. На следующий год эти средства предусмотрены. Поэтому, если работы начнем весной, то за 1,5 года сможем завершить», - сказал Ж. Касымбек.

На данный момент площадь города составляет 9700 гектаров, население - 162 000 человек. Согласно генеральному плану, площадь Туркестана увеличится до 22 000 гектаров. Прогнозируется, что к 2035 году население достигнет 350 000 человек, а к 2050 году - 500 000 человек. Следовательно, будет необходимость в большом количестве воды, газа, электроэнергии. В связи с этим будет построена вторая система водной магистрали «Кентау - Туркестан». Будет протянут газ и построены дополнительные электростанции. Президент дал поручение широко использовать возобновляемые источники энергии. К этому располагают климатические условия Туркестана.

«Сейчас здесь ничего нет, пустыня, думаете вы. Когда приехали в Астану, на левом берегу было точно также. Сейчас эти места изменились до неузнаваемости. «Глаза боятся - руки делают», говорят в народе. После того, как начнем, сами удивимся, какой город построили. Все во благо народа, это нужно казахам, Казахстану. Наша задача - построить город с крепкой экономикой, красивый и современный. Я лично буду за этим следить. У нас есть опыт строительства Астаны и Алматы. Теперь мы здесь построим духовную и культурную столицу тюркского мира. В скором времени Туркестан станет большой строительной площадкой. Мы все должны принять в этом участие», - сказал Н. Назарбаев.





В ходе совещания Глава государства подписал Указ о создании специальной экономической зоны. Главная цель - привлечь инвестиции. Если придут инвестиции, то вырастет экономика области. Также планируется через Туркестан развивать межрегиональную торговлю. С этой целью на границе Казахстана и Узбекистана откроется международная торговая зона «Орталық Азия».

Таким образом, утвержден генеральный план Туркестана. Президент дал четкое направление и объяснил, как развивать экономику региона. Основное требование - создание административного и делового центра с сохранением исторических ценностей Туркестана.

«Также желательно создать фонд развития города. Кто готов оказать поддержку, тот пусть переводит деньги. Обо всем договорились. Если за год-два завершим начатое, Туркестан расцветет. Если будет прочной основа нашей независимости, то мы построим еще много городов», - отметил Нурсултан Назарбаев.



Автор: Арман Аскаров

Перевод: Сания Кутбанова