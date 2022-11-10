Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Шымкент

    Генплан Шымкента актуализируют до 2025 года

    10 Ноября 2022, 18:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Шымкент Президент Касым-Жомарт Токаев поручил расширить транспортно-логистическую зону города, а также создать региональный хаб для всего южного региона. Вопрос прорабатывается местными исполнительными органами, АО «Қазақстан темір жолы» и находится на постоянном контроле Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Также по поручению Главы государства с учетом потребностей и перспектив развития будет актуализирован генеральный план города до 2025 года.

    Таким образом, акиматом города ведется корректировка генерального плана. Разработку генплана планируется завершить в конце ноября, разработчиком является ТОО «Градкомплекс». Акиматом города будут проведены общественные слушания и будут учтены мнения жителей города по проектным решениям.

    В Шымкенте будет продолжена работа по строительству доступного кредитного жилья в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер страны». Населенные пункты и микрорайоны города будут обеспечены необходимой коммунальной инженерной инфраструктурой.

    По поручению Главы государства будут приняты меры и по завершению строительства объездной автодороги А-2. Реализация проекта по реконструкции объездной дороги А-2 начата в 2020 году. Проект разделен на 8 участков, завершены 1 и 3 участки. До конца года ожидается завершение работ по второму участку. Полное завершение строительных работ планируется в 2025 году.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Шымкент МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае
    2,5 тысячи квартир сдадут в эксплуатацию в Жамбылской области до конца года
    Движение перекроют на двух проспектах и шоссе в Астане
    Сейчас мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Президент Казахстана
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз