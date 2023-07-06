Генплан Астаны: какие новые объекты появятся в столице

АСТАНА. КАЗАХСТАН - В этом году Астана отмечает свой 25-летний юбилей. За последние годы главный мегаполис страны вырос, обзавелся новыми районами и кварталами, а население столицы достигло 1 376 528 человек. О том, как город изменится в ближайшие годы, выяснила корреспондент МИА «Казинформ».

Когда примут новый генплан Астаны

На сегодняшний день проект нового Генерального плана Астаны, рассчитанный до 2035 года, находится на стадии согласования с центральными госорганами и заключения экологической оценки. Ожидается, что эта работа завершится к 30 июля. Далее в акимате обещают организовать общественные обсуждения.

В сентябре 2023 года документ планируют передать в Министерство индустрии и инфраструктурного развития на независимую экспертизу. Там его будут рассматривать 45 рабочих дней. А в декабре – на утверждение в Правительство.

Примут ли во внимание мнения горожан

В течение трех дней в ноябре прошлого года в здании «Астанагенплан» состоялись общественные обсуждения проекта. Как заявили в акимате, их посетили более 1000 человек, заслуженные архитекторы. Получено более 450 предложений и замечаний.

Архитекторы предложили воссоздать градостроительный совет, в состав которого вошли бы не чиновники, а архитекторы, профессионалы, имеющие необходимую квалификацию.

Среди горожан преобладали вопросы точечной застройки, острой нехватки детских садов, школ, объектов досуга и отдыха в шаговой доступности, вопросы уплотнения застройки, а также вопросы сноса, в частности, по улице Асан кайгы от Иманова до Богенбай батыра, переулка Культегин, домов по улице М.Лермонтова, микрорайонов Чубары, Юго-Восток, проспект Жумабаева, жилого массива «Промышленный», Манаса - Аблайхана и других участков.

По всем вопросам, замечаниям и предложениям, как заверили в акимате, идет поиск проектных решений. Также ведется постоянная работа по обработке жалоб и предложений вне общественных слушаний.

Так, по запросам жителей, на месте сноса школы №8 по улице Кенесары будет построен сквер, в районе жилого комплекса «Спорт сити» по многочисленным просьбам жителей было отменено возведение фитнес-центра в пользу благоустройства территории.

Новые территории озеленения

Городские власти обещают сохранить водную гладь при застройке нового района в квадрате улицы Сыганак с севера, продолжение улицы Е22 с юга, проспекта Туран с востока и улицы Ч.Айтматова с западной стороны. Но прилегающая часть водно-болотного объекта будет освоена. Там будут расположены жилые дома, учебное заведение почти на 2,5 тысячи учащихся, детский сад, медицинский центр и другое. Будут проведены дноуглубительные работы для того, чтобы повысить уровень воды. Таким образом, болотистое место станет очищенным водоемом, и территория будет благоустроена.

На территории севернее проспекта Ұлы Дала, восточнее улицы Ч.Айтматова предусматривается строительство туристического квартала. Там планируется организовать соответствующую инфраструктуру со строительством торгово-развлекательного комплекса.

«При строительстве туристического квартала водная гладь водно-болотного объекта будет сохранена», - говорится в ответе акимата Астаны на официальный запрос МИА «Казинформ».

В перспективе здесь построят учреждения для досуга школьников, поликлинику на 400 посещений в смену, медицинский центр на 300 посещений, три школы на 5,5 тысяч мест при имеющейся потребности в 4,8 тысячи мест, три детских сада на 1 тысячу мест и встроенные помещения для детских дошкольных учреждений. Будет возведено 1386,1 тысячи квадратных метров жилья. Планируется создать зеленый пешеходный бульвар у существующего водоема.

Малый Талдыколь

Территорию группы озер Малый Талдыколь планируется интегрировать в городскую среду и создать благоприятные условия для проведения отдыха и досуга горожан. В настоящее время ведется разработка двух проектов по строительству «рекреационных зон». Возведение поделено на две очереди.

В первую очередь на участке №5 планируется строительство «рекреационной зоны» на площади 30,33 га в районе пересечения улиц Сығанақ – Казыбек би, Баглановой. По проекту уже получено положительное заключение экспертизы, определен подрядчик на проведение строительно-монтажных работ.

Во вторую очередь на участке №7 запланирована «рекреационная зона» на площади 123 га в районе улиц Улы дала и Баглановой. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации проекта.

«Рекреационная зона» будет состоять из водоема, на котором будут установлены водоохранные зоны и полосы в соответствии с действующим законодательством РК, пешеходные дорожки с торшерными фонарями. Также территории «рекреационных зон» будут благоустроены малыми архитектурными формами, местами отдыха для населения, произведен посев газонной травы и посадка зеленых насаждений», - говорится в ответе акимата.

Большой Талдыколь

На озере Большой Талдыколь, согласно плану, появится природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

Куда будет расти Астана

В акимате Астаны определили следующие направления для освоения:

- Аллея Мынжылдык и территория южнее Карагандинской трассы в районе ТЦ «Метро»;

- Застройка вдоль проспекта Мәңгілік Ел;

- Застройка западнее проспекта Туран;

- Застройка территории южнее жилого массива Тельмана;

- Реконструкция и реновация территории вдоль улицы Асан Кайгы.

Какой дизайн-код у города

Согласно дизайн-коду, в Астане вывески должны быть без заднего фона (подложки). Основная надпись должна быть не более 70% от высоты фриза. Все вывески должны находится на одной линии фасада и при необходимости быть адаптированы под стилистику фасада. Желательно использовать монохромные и приглушенные цвета пастельных оттенков в вывесках. При определенных случаях допускается единая подложка под задний фон в идентичный цвет или текстуру фриза. В таком случае фриз или фасадная часть изначально должны быть бесшовными. Вывеска не должна перекрывать архитектурные элементы здания и проёмы окон. Типы и дизайн вывесок разных организаций, расположенных в одном зданий, рекомендуется размещать согласно комплексному решению фасада зданий.

Не рекомендуется закрывать витрины полностью или частично рекламными конструкциями, заклеивать полностью витрины баннерной тканью или подобными материалами. Цвет фона дверных наклеек, вывесок должен быть либо черным, либо прозрачным. Цвет текста – белый, логотип – белый. Цветные наклейки портят общий вид фасада.

МСБ и дизайн-код

На сегодняшний день, по данным акимата, представители городских властей провели более 20 встреч с представителями малого и среднего бизнеса для разъяснительной работы. Эксперты Центра урбанистики разработали 130 эскизных предложений и рекомендаций по вывескам и согласовали 40 запросов по наружной рекламе.

Первые вывески были демонтированы в торговом доме «Ак Шанырак», в том числе 40 вывесок и 15 баннеров. На данный момент повесили уже 19 вывесок, остальные были заказаны и ждут изготовления.

В целом на сегодня по городу демонтировано более 870 элементов наружной рекламы, несоответствующей дизайн коду. Работа по уведомлению предпринимателей касательно дизайн-кода продолжается. При этом со стороны Центра урбанистики не предусмотрено никаких штрафных санкций и/или других видов штрафов за неисполнение требований.

«Кричащих и ярких вывесок по городу очень много. Работы по согласованию с собственниками и арендодателями требуют большого количества времени. Есть непонимание со стороны некоторых предпринимателей. Также время занимает изготовление вывесок и баннеров. Поэтому данная работа физически не может быть выполнена в короткие сроки», - пояснили в акимате.

Новые больницы и поликлиники

По предварительным расчетам, в Генеральном плане до 2035 года предусмотрено 93 новых объектов здравоохранения. Среди них до 2025 года девять больничных объектов, 17 - амбулаторно-поликлинических, шесть – прочие организации здравоохранения. До 2035 года планируется три больничных объекта, 52 – амбулаторно-поликлинических, шесть – прочие организации здравоохранения.

Новые школы и детские сады

Новый разрабатываемый Генплан предлагает до 2025 год построить в городе 210 школ, 24 пристройки к существующим школам и 457 детских садов. До 2035 год появится 297 школ и 607 детских садов.