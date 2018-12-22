Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -30 °С
Алматы: -11 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Геннадию Головкину пророчат конец карьеры

22 Декабря 2018 06:20 157
Поделиться:
Геннадию Головкину пророчат конец карьеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист британского портала SunSports Колин Харт поделился мыслями о карьере казахстанского боксёра Геннадия Головкина и сравнил его с непобежденным американцем Флойдом Мэйвезером, сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Поединок Головкин - «Канело» назвали лучшим боем-2018
Названо место Головкина в списке лучших средневесов мира всех времен Подопечный тренера Головкина провалил допинг-тест

«GGG имел такую взрывную силу в своих ударах, что он добился 23 последовательных побед нокаутом, еще один рекорд в среднем весе.

Когда Флойд Мэйвезер-младший ушел из бокса три года назад, все были согласны, что Головкин автоматически пойдёт по его стопам, как лучший боец на земле.

Но нет никаких сомнений, что в 36 лет и после 24 боев мирового уровня он достигает заката своей карьеры и начал скользить вниз в P4P списке.

Три из четырех его последних боёв прошли на дистанции. Это не значит, что он не бьёт так же сильно, как бил, но факт в том, что его рефлексы замедлились и его реакция уже не та, что была», - написал журналист. 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Головкин, Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив