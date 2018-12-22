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Геннадию Головкину пророчат конец карьеры
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист британского портала SunSports Колин Харт поделился мыслями о карьере казахстанского боксёра Геннадия Головкина и сравнил его с непобежденным американцем Флойдом Мэйвезером, сообщает Sports.kz.
«GGG имел такую взрывную силу в своих ударах, что он добился 23 последовательных побед нокаутом, еще один рекорд в среднем весе.
Когда Флойд Мэйвезер-младший ушел из бокса три года назад, все были согласны, что Головкин автоматически пойдёт по его стопам, как лучший боец на земле.
Но нет никаких сомнений, что в 36 лет и после 24 боев мирового уровня он достигает заката своей карьеры и начал скользить вниз в P4P списке.
Три из четырех его последних боёв прошли на дистанции. Это не значит, что он не бьёт так же сильно, как бил, но факт в том, что его рефлексы замедлились и его реакция уже не та, что была», - написал журналист.
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