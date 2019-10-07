Геннадию Головкину предрекли престижную премию по итогам боя с Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный эксперт бокса Крис Мэнникс считает, что поединок между казахстанским боксером Геннадием Головиным и украинцем Сергеем Деревянченко является номинантом на премию «Бой года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Блестящий поединок — определенно кандидат на звание „Бой года«. Проблем с картами нет никаких — это никакое не ограбление. Судьи имели свою точку зрения и вынесли решение. Очень хотелось бы видеть реванш в начале следующего года», — написал Мэнникс в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Головкин одержал победу единогласным судейским решением, став чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.