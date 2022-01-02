Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадию Головкину предложили соперников на 2022 год

    2 Января 2022, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Twitter-аккаунт стримингового сервиса DAZN предложил болельщикам составить список желанных боев на 2022 год в средней весовой категории, где одним из чемпионов является Геннадий Головкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Средний дивизион полон волнения. Чьи бои вы хотите увидеть в 2022 году?», — обратился к подписчикам DAZN Boxing, представив список главных действующих лиц среднего веса: Геннадия Головкина, Джермалла Чарло, Хайме Мунгии, Габриэля Росадо, Деметриуса Андраде, Риоты Мураты, Криса Юбэнка-младшего и Сергея Деревянченко.

    Напомним, что бой Головкин — Мурата должен был состояться 29 декабря 2021 года, но теперь пройдет в первом квартале 2022.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс Боевые искусства
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    Новости партнеров