Геннадию Головкину предложили соперников на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Twitter-аккаунт стримингового сервиса DAZN предложил болельщикам составить список желанных боев на 2022 год в средней весовой категории, где одним из чемпионов является Геннадий Головкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Средний дивизион полон волнения. Чьи бои вы хотите увидеть в 2022 году?», — обратился к подписчикам DAZN Boxing, представив список главных действующих лиц среднего веса: Геннадия Головкина, Джермалла Чарло, Хайме Мунгии, Габриэля Росадо, Деметриуса Андраде, Риоты Мураты, Криса Юбэнка-младшего и Сергея Деревянченко.

Напомним, что бой Головкин — Мурата должен был состояться 29 декабря 2021 года, но теперь пройдет в первом квартале 2022.



