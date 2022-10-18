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    Геннадию Головкину официально назначили следующего соперника

    18 Октября 2022, 08:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как передает Boxingscene.com, WBA и IBF достигли совместного решения о том, что обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по обеим версиям Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KО) должен будет провести свою следующую защиту в поединке с бразильским претендентом Эскивой Фалькао (30-0, 20 KO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это решение было принято в связи с приближением 30-дневного крайнего срока переговоров Головкина с «регулярным» чемпионом мира WBA кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 KO) об их ранее назначенном Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) бое за выявление единственного чемпиона организации в среднем дивизионе.

    Сообщается, что лагеря, представляющие Головкина и Фалькао, не смогли прокомментировать данную резолюцию, поскольку санкционирующие органы пока не предоставили им официального уведомления.

    Предстоящее постановление даст Ларе возможность провести добровольную защиту титула с гарантией, что затем он получит шанс сразиться с победителем боя Головкин — Фалькао. Разумеется, это будет зависеть от того, состоится ли поединок Головкин — Фалькао и не решит ли его победитель позже отказаться от титула WBA. Оба санкционирующих органа настаивают на том, что на Головкина не распространяются исключения из специального разрешения.

    Отмечается, что после официального уведомления обеих сторон, будут начаты переговоры. Головкина будет представлять его собственный промоушен GGG Promotions, а интересы Фалькао будет отстаивать компания Top Rank Боба Арума.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Головкин Бокс
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