Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадию Головкину нашли нового соперника на бой в мае

    8 Марта 2021, 04:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инсайдеры телеканала ESPN Бернардо Пилатти и Сальвадор Родригес рассказали, как в итоге может сложиться ситуация со следующим боем казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Ранее планировалось, что Геннадий Головкин 7 мая сразится с Хайме Мунгией (36-0, 29 КО), однако в команде мексиканца решили пойти другим путем. Таким образом, теперь Геннадию предстоит искать себе другого соперника: ожидается, что весной он может провести бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

    «Сальвадор Родригес говорит, что теперь, после отказа Хайме Мунгии, переговоры команды Геннадия Головкина о бое в мае могут успешно закончиться поединком в Японии с Риотой Муратой», — цитирует своего коллегу Пилатти.

    Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Мурата владеет поясом чемпиона WBA Super.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    Новости партнеров