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    Геннадия Головкина включили в ТОП-5 боксеров с привлекательным стилем

    3 Декабря 2019, 07:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор твиттера сайта TheFight-Site.com назвал своих любимых боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В их числе за привлекательный стиль оказался и казахстанец Геннадий Головкин, который сейчас является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Также в список попали два украинских чемпиона — Василий Ломаченко и Александр Усик, таиландский боксер Срисакет Сор Рунгвисай и японец Наоя Иноуэ.

    Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) должен вернуться на ринг в феврале и провести обязательную защиту пояса IBF в поединке с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Ожидается, что об этом бое будет объявлено на следующей неделе.

    Фото: vk.com/ggolovkin

    Автор:

    Спорт Головкин
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