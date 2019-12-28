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    Геннадия Головкина включили в топ-10 лучших боксеров десятилетия

    28 Декабря 2019, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известное американское издание Yahoo! Sports составило список лучших боксеров последнего десятилетия, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В него попал и казахстанский боксер Геннадий Головкин, который сейчас владеет титулами чемпиона IBF и IBO в среднем весе — его поставили на седьмое место. Ранее 37-летний казахстанец также был чемпионом по версиям WBC и WBA Super.

    Лучшим же боксером по итогам 10 последних лет назван Флойд Мэйвезер-младший. На втором месте расположился Андре Уорд, на третьем — Василий Ломаченко. Также в топ-10 вошли Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Роман Гонсалес, Мэнни Пакьяо, Наоя Иноуэ и Александр Усик.

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    Спорт Головкин
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