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    Геннадия Головкина включили в рейтинг лучших боксеров 2020 года

    3 Января 2021, 11:40

    Сайт Givemesport.com опубликовал список лучших боксеров прошлого года — в их числе оказался и казахстанец Геннадий Головкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Геннадий Головкин занял в рейтинге 15 место. В 2020 году Геннадий провел лишь один бой, но он установил новый рекорд в среднем весе по количеству защит титулов чемпиона мира — теперь у него их 21. Напомним, Головкин в середине декабря подрался с претендентом по линии IBF, поляком Камилом Шереметой, и заставил его сдаться после седьмого раунда. Также 38-летний казахстанец защитил еще один чемпионский пояс — IBO.

    Ожидается, что в 2021 году Геннадий Головкин проведет трилогию с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом — их третий поединок может состояться в сентябре.

    Геннадий Головкин также вошел в тройку величайших боксеров XXI века. Популярное издание Give Me Sport представило рейтинг 50 лучших боксеров века. Кроме этого, GGG вошел в десятку лучших рейтинга P4P от ESPN, а также стал боксером с самыми точными ударами в боях против «Канело». Помимо этого, GGG признали крупнейшим возвращением 2020 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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