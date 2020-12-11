Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадия Головкина пригласили выступить во Всемирной боксерской суперсерии

    11 Декабря 2020, 09:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Головкин получил официальное приглашение выступить во Всемирной боксерской суперсерии. Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), братья Калле и Ниссе Зауэрлянд огласили планы касательно третьего сезона турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Промоутеры рассматривают возможность организации состязаний сразу в нескольких весовых категориях: супертяжелой, первой тяжелой, средней, наилегчайшей/второй наилегчайшей, женской второй полулегкой.

    Что касается среднего веса, то среди потенциальных участников Зауэрлянды назвали чемпиона мира IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

    «Назовите свои имена средневесов: Геннадий Головкин, Крис Юбэнк-младший, Риота Мурата и...», — написано в посте аккаунта Twitter Sauerland Bros.

    Отметим, что определить весовую категорию и состав участников третьего сезона WBSS функционеры предложили болельщикам посредством твиттера и электронной почты. Желающие могут обратиться к организаторам, назвав желаемый весовой дивизион и имена боксеров.


    Автор:

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    Новости партнеров