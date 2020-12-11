Геннадия Головкина пригласили выступить во Всемирной боксерской суперсерии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Головкин получил официальное приглашение выступить во Всемирной боксерской суперсерии. Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), братья Калле и Ниссе Зауэрлянд огласили планы касательно третьего сезона турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Промоутеры рассматривают возможность организации состязаний сразу в нескольких весовых категориях: супертяжелой, первой тяжелой, средней, наилегчайшей/второй наилегчайшей, женской второй полулегкой.

Что касается среднего веса, то среди потенциальных участников Зауэрлянды назвали чемпиона мира IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

«Назовите свои имена средневесов: Геннадий Головкин, Крис Юбэнк-младший, Риота Мурата и...», — написано в посте аккаунта Twitter Sauerland Bros.

Отметим, что определить весовую категорию и состав участников третьего сезона WBSS функционеры предложили болельщикам посредством твиттера и электронной почты. Желающие могут обратиться к организаторам, назвав желаемый весовой дивизион и имена боксеров.



