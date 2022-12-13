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    Геннадия Головкина подвинули в рейтинге лучших боксеров мира

    13 Декабря 2022, 22:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Портал BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Чемпион IBF, WBA Super и IBO в среднем весе Геннадий Головкин опустился с четвертой на пятую строчку, которую занял американец Теренс Кроуфорд.

    В топ-10 вернулся занявший второе место чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

    Рейтинг BoxRec формируется автоматически, полагаясь на статистику боев, информация о которых хранится в базе данных сервера.

    Ее опубликовал сайт Tribuna.com.

    Рейтинг P4P от BoxRec:

    1. Сауль Альварес;

    2. Тайсон Фьюри;

    3. Дмитрий Бивол;

    4. Теренс Кроуфорд;

    5. Геннадий Головкин;

    6. Александр Усик;

    7. Энтони Джошуа;

    8. Наоя Инуэ;

    9. Эррол Спенс;

    10. Шакур Стивенсон.
    Спорт Головкин Бокс
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