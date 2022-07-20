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    Геннадия Головкина обязали провести бой с чемпионом WBA

    20 Июля 2022, 09:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 40-летнего чемпиона мира по версиям IBF/WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) обязали встретиться с чемпионом WBA Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО) в течение 120 дней после сентябрьского боя против Сауля Альвареса, если казахстанец соберется после этого вернуться в 72,6 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Если GGG решит остаться в среднем весе или проиграет «Канело», он должен будет провести защиту своего титула «суперчемпиона» в среднем весе против Эрисланди Лары в течение 120 дней после боя с Альваресом», - сказали представители Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    17 сентября Геннадий Головкин выйдет на третий бой против «Канело» в суперсреднем дивизионе. На кону будут все четыре мировых титула.

    Что до 39-летнего Лары, то он за 90 секунд нокаутировал Томаса Ламанну в бою за свой титул еще в мае 2021 года, потом защитил его в конце нынешней весны, победив за 8 раундов Гэри О’Салливана.

    Фото: www.sports.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс Боевые искусства
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