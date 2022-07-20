Геннадия Головкина обязали провести бой с чемпионом WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 40-летнего чемпиона мира по версиям IBF/WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) обязали встретиться с чемпионом WBA Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО) в течение 120 дней после сентябрьского боя против Сауля Альвареса, если казахстанец соберется после этого вернуться в 72,6 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Если GGG решит остаться в среднем весе или проиграет «Канело», он должен будет провести защиту своего титула «суперчемпиона» в среднем весе против Эрисланди Лары в течение 120 дней после боя с Альваресом», - сказали представители Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

17 сентября Геннадий Головкин выйдет на третий бой против «Канело» в суперсреднем дивизионе. На кону будут все четыре мировых титула.

Что до 39-летнего Лары, то он за 90 секунд нокаутировал Томаса Ламанну в бою за свой титул еще в мае 2021 года, потом защитил его в конце нынешней весны, победив за 8 раундов Гэри О’Салливана.

Фото: www.sports.kz