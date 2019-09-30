Геннадий Головкин завершил подготовку к бою с Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) объявил о готовности к финальной неделе перед титульным боем с представителем Украины Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В своих социальных сетях Геннадий опубликовал видео из тренировочного зала, сопроводив его текстом: «Работа сделана. Готов к неделе боя».

Напомним, поединок Головкин — Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Соперники поборются за вакантные пояса чемпиона мира IBF и IBO в средней категории. В Казахстане прямую трансляцию шоу проведет телеканал «Qazsport» утром 6 октября.