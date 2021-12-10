Геннадий Головкин занял четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетный портал BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик с пятой позиции поднялся на третью, а обладатель титулов в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд поднялся на вторую строчку.

Таким образом, по сравнению с предыдущей версией рейтинга, чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкина упал со второго сразу на четвертое место.

Напомним, что казахстанский боксер должен был 29 декабря провести бой с чемпионом мира WBA Super Риотой Муратой, однако поединок был перенесен из-за ковид-ограничений в Японии.

Рейтинг P4P по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Александр Усик

4. Геннадий Головкин

5. Тайсон Фьюри

6. Энтони Джошуа

7. Маирис Бриедис

8. Каллум Смит

9. Йорденим Угас

10. Джош Тейлор.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) вошел в рейтинг самых бьющих боксеров-средневесов.

Фото: prosports.kz



