Геннадий Головкин: Я еще не всего достиг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал об историческом значении его предстоящего боя с поляком Камилом Шереметой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я рад, что вы помните, что этот бой для меня исторический. Думаю, в будущем многие это поймут и осознают, что для среднего веса это исторический поединок. Конечно, хотелось бы провести его пораньше. Я еще не всего достиг в 160 фунтах. Чтобы достигнуть своего желания, мне надо победить в пятницу вечером. После того, как он пройдет, мы будем говорить уже о том, чего еще можно достигнуть», — сказал Головкин.

Бой «Головкин — Шеремета» состоится 18 декабря (в Казахстане — утром 19 декабря).



