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    Геннадий Головкин выложил фотографию с сыном на матче НХЛ

    28 Февраля 2020, 02:04

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин, владеющий поясами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, посетил матч Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Прошлая ночь. Хоккейный матч с моим мальчиком», — написал под публикацией с сыном в своем Instagram-аккаунте Головкин.

    Напомним, в данный момент Головкин восстанавливается от травмы голени, полученной в тренировочном лагере. Свой следующий бой Головкин, скорее всего, проведет в рамках обязательной защиты титула IBF, а соперником станет польский боксер Камил Шеремета.


    Автор:

    Спорт Головкин
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