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    Геннадий Головкин выбрал соперника перед боем с Риотой Муратой

    22 Апреля 2021, 04:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист BoxingInsider.com Ханс Темистод считает, что Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) перед поединком с Риотой Муратой (16-2, 13 КО) в декабре сразится с Хайме Мунгией (36-0, 29 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «В возрасте 39 лет Головкин находится на финальном этапе своей карьеры, но по-прежнему получает вызовы от ведущих боксеров дивизиона, включая Чарло и Андраде. Тем не менее, даже с учетом того, что эти имена упоминались, похоже, казахстанская звезда пойдет в другом направлении. Помимо боя с Муратой, Головкин также обсудил поединок со своим претендентом в среднем весе Хайме Мунгией, который также состоится где-то в этом году», — пишет Ханс Темистод.

    Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Геннадий Головкин всерьез планирует на конец года мегафайт с японцем Риотой Муратой.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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