Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадий Головкин встретился с акимом Карагандинской области

    10 Декабря 2019, 15:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Именитый казахстанский боксер Геннадий Головкин проявил интерес к вопросу восстановления спортивных объектов в городе Караганде, в частности, в районе Майкудук, где он вырос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Имел честь встретиться с Геннадием Головкиным и лично поздравить с победой в Нью-Йорке. Обсудили с чемпионом развитие спорта в Карагандинской области. С особой теплотой и заботой Геннадий интересовался спортивной инфраструктурой Майкудука. Мы пообещали, что в следующем году займемся восстановлением легендарного стадиона «Литейщик» и полным ремонтом улицы Магнитогорской, главной улицы района», - написал аким области на своей страничке в Facebook.

    Стадион «Литейщик» находится в 12-м микрорайоне Майкудука. В 70-80 годах был одним из известных спортивных объектов города. Здесь играла заводская футбольная команда «Литейщик» - чемпион карагандинской области 1979 и 1980 годов, обладатель Кубка Казсовпрофа 1980 года.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    Новости партнеров