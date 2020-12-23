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    Геннадий Головкин возглавил список боксеров с самыми точными ударами в боях против «Канело»

    23 Декабря 2020, 17:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Twitter-аккаунт системы подсчета ударов CompuBox опубликовал имена боксеров, наносивших больше всего точных ударов в боях против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Рейтинг возглавил чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Самый высокий показатель на сегодняшний день имеет чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин в его втором поединке с Альваресом — 234 удара GGG пришлись в цель. На втором месте с 232 ударами располагается Флойд Мэйвезер, третья позиция — вновь у Головкина, на этот раз в первом бою с «Канело» — 218. Далее следуют Шейн Мозли (183) и Лавмор Нду (175).

    Что касается последнего оппонента «Канело» Каллума Смита, то британец смог донести до цели всего 18% выброшенных ударов — 97 из 536. Напомним, что поединок завершился единогласным решением судей в пользу Альвареса.

    Последний же бой Геннадия Головкина завершился отказом угла польского бойца Камилом Шереметы от продолжения борьбы после седьмого раунда. Таким образом, Геннадий успешно защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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