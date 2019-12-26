Геннадий Головкин вошел в топ-10 лучших боксеров мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Business Insider опубликовал список 15 лучших боксеров современности, взяв за основу три основных критерия: качество побед боксера, достижения и талант, передает МИА «Казинформ».

Сауль «Канело» Альварес, имея 53 победы (36 нокаутов), одно поражение и две ничьих, возглавляет список лучших боксеров мира.

Василий Ломаченко из Украины располагается на втором месте. Он может похвастаться 14 победами (10 нокаутов) против одного поражения.

Третье место в рейтинге принадлежит непобежденному супертяжу Александру Усику также из Украины. Он имеет 17 побед (13 нокаутов) и ноль поражений.

Звезда казахстанского бокса Геннадий Головкин, Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, занял 9 место в топе. В своем арсенале он имеет 40 побед (35 нокаутов), одно поражение и одну ничью. Человек, который популяризировал фразу «Big Drama Show», занял почетное место в рейтинге неспроста.

Напомним, Головкин начинал выступать как боец-любитель и выиграл золотую медаль Чемпионата мира 2003 года, затем «серебро» на Олимпийских играх 2004 года.

Спустя пару лет, он стал профессионалом, а через четыре года после этого выиграл свой первый титул временного чемпиона мира. Благодаря своей мощной ударной способности он быстро завоевал репутацию талантливого боксера.

Спорные моменты в карьере Геннадия Головкина – это ничья против Канело в 2017 году и проигрыш в матче-реванше.

Отметим, в своем последнем поединке с украинским боксером Сергеем Деревянченко, Геннадий вернул пояс чемпиона в среднем весе.