Геннадий Головкин вошел в обновленный рейтинг лучших боксеров мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярное американское издание Yahoo! Sports представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На первом месте располагается представитель США Теренс Кроуфорд , второй — мексиканец Сауль «Канело» Альварес , третья строчка принадлежит Наое Иноуэ из Японии.

Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе, казахстанец Геннадий Головкин занимает десятое место из 15.

Полностью ТОП-15 по версии Yahoo! Sports выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)

3. Наоя Иноуэ (Япония)

4. Александр Усик (Украина)

5. Эррол Спенс (США)

6 . Теофимо Лопес (США)

7. Василий Ломаченко (Украина)

8. Тайсон Фьюри (Великобритания)

9. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

10. Геннадий Головкин (Казахстан)

11. Майки Гарсия (США)

12. Джермелл Чарло (США)

13. Джош Тейлор (Великобритания)

14. Артур Бетербиев (Россия)

15. Джервонта Дэвис (США).

Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин проведет следующий бой в декабре.



