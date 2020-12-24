Геннадий Головкин вошел в десятку лучших рейтинга P4P от ESPN

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Редакция спортивного канала ESPN опубликовала свой рейтинг лучших боксеров в категории pound-for-pound, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На своем сайте ESPN выложили обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. В данном рейтинге чемпион мира IBF/IBO в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) удержался в десятке лучших и разделил последнюю строчку с американским обладателем титулов WBA Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 KO).

Рейтинг P4P от ESPN выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд

2. Сауль Альварес

3. Наоя Иноуэ

4. Эррол Спенс-младший

5. Теофимо Лопес

6. Тайсон Фьюри

7. Василий Ломаченко

8. Александр Усик

9. Хуан Франсиско Эстрада

10. Геннадий Головкин

10. Джервонта Дэвис.





Фото: vk.com/ggolovkin