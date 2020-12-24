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    Геннадий Головкин вошел в десятку лучших рейтинга P4P от ESPN

    24 Декабря 2020, 07:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Редакция спортивного канала ESPN опубликовала свой рейтинг лучших боксеров в категории pound-for-pound, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На своем сайте ESPN выложили обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. В данном рейтинге чемпион мира IBF/IBO в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) удержался в десятке лучших и разделил последнюю строчку с американским обладателем титулов WBA Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 KO).

    Рейтинг P4P от ESPN выглядит следующим образом:
    1. Теренс Кроуфорд
    2. Сауль Альварес
    3. Наоя Иноуэ
    4. Эррол Спенс-младший
    5. Теофимо Лопес
    6. Тайсон Фьюри
    7. Василий Ломаченко
    8. Александр Усик
    9. Хуан Франсиско Эстрада
    10. Геннадий Головкин
    10. Джервонта Дэвис.


    Фото: vk.com/ggolovkin

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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