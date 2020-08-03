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    Геннадий Головкин включен в рейтинг боксеров P4P

    3 Августа 2020, 02:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представлен рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz/

    За прошедший месяц первая десятка не претерпела каких-либо изменений и все боксеры сохранили за собой свои прежние позиции.

    Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:
    1. Сауль Альварес (Мексика);
    2. Тайсон Фьюри (Великобритания);
    3. Эррол Спенс-младший (США);
    4. Геннадий Головкин (Казахстан);
    5. Деонтей Уайлдер (США);
    6. Теренс Кроуфорд (США);
    7. Мэнни Пакьяо (Филиппины);
    8. Энтони Джошуа (Великобритания);
    9. Василий Ломаченко (Украина);
    10. Сергей Ковалев (Россия).



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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