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    Геннадий Головкин ведет переговоры о знаковом бое с чемпионом мира

    19 Апреля 2021, 06:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) всерьез планирует на конец года мегафайт с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сначала о планах провести подобный бой рассказал корреспондент DAZN Крис Мэнникс: «Согласно источникам, представители Головкина и Мураты обсудили проведение объединительного боя в Японии. Переговоры касались декабря, кануна Нового года и большого боксерского дня для Японии».

    Затем эту же информацию подтвердил со-промоутер Головкина Эдди Хирн: «Геннадий планирует бой с Муратой на 31 декабря». Также Хирн выразил надежду, что перед этим боем Головкин проведет еще один объединительный поединок в среднем весе — против американца Деметриуса Андраде (30-0, 18 КО).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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